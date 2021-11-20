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Боттас и Сайнс вызваны к стюардам за игнорирование жёлтых флагов

Боттас и Сайнс вызваны к стюардам за игнорирование жёлтых флагов
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Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас и гонщик «Феррари» Карлос Сайнс были вызваны к стюардам за игнорирование жёлтых флагов в концовке квалификации Гран-при Катара.

В концовке третьего сегмента квалификации пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли неудачно выехал на поребрик на третьем секторе трассы, в результате чего сломал своё переднее крыло и проколол переднее правое колесо. На трассе появились жёлтые флаги, однако, несмотря на это, Боттас и Сайнс не сбросили скорость в месте аварии.

Ранее аналогичный вызов к стюардам получил лидер чемпионата, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

В случае, если стюарды признают вину пилотов, им грозит штраф на стартовой решётке. В нынешнем сезоне уже были случаи, когда пилоты получали подобные штрафы — например, Себастьян Феттель потерял пять позиций на старте Гран-при Бахрейна.

Заседание стюардов намечено на 21 ноября. Сайнс посетить судей в 13:30 мск, а Боттас — в 14:00.

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