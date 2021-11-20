Хорнер: у «Мерседеса» больше нет преимущества на прямых

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о выступлении «Мерседеса» в квалификации Гран-при Катара.



«У «Мерседеса» больше нет преимущества на прямых. Мы сравнялись с ними по максимальной скорости. Конечно, Льюис проехал просто феноменальный круг в квалификации, но всё его преимущество есть только в шестом и седьмом поворотах.



Внезапно мы оказались наравне. Мы не видели чего-то подобного уже четыре или пять гонок. Как я сказал ранее, речь не только и не столько о Катаре, сколько о Джидде и Абу-Даби, где скорость на прямых даёт огромное преимущество», — приводит слова Кристиана Хорнера Sky Sports.



Ранее автоспортивный журналист Альберт Фабрега сообщил, что Хэмилтон использовал более старый мотор в квалификации в Катаре.