Хэмилтон отреагировал на штрафы Ферстаппена и Боттаса

Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал наказания своего напарника Валттери Боттаса и пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена за то, что они не снизили скорость при жёлтых флагах в конце квалификации Гран-при Катара Формулы-1.



«Моя единственная реакция: стабильность — это главное. В Австрии в прошлом году я получил штраф в виде потери трёх позиций за то, что не увидел одиночный жёлтый флаг. Хорошо, что они придерживаются регламента.



Гонка? Мы просто должны сконцентрироваться на своей работе», — приводит слова Хэмилтона RacingNews365.



Формула-1. Гран-при Катара. Стартовая решётка



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

2. Пьер Гасли («Альфа Таури»)

3. Фернандо Алонсо («Альпин»)

4. Ландо Норрис («Макларен»)

5. Валттери Боттас («Мерседес»)

6. Карлос Сайнс («Феррари»)

7. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

8. Юки Цунода («Альфа Таури»)

9. Эстебан Окон («Альпин»)

10. Себастьян Феттель («Астон Мартин»)

11. Серхио Перес («Ред Булл»)

12. Лэнс Стролл («Астон Мартин»)

13. Шарль Леклер («Феррари»)

14. Даниэль Риккардо («Макларен»)

15. Джордж Расселл («Уильямс»)

16. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)

17. Николас Латифи («Уильямс»)

18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)

19. Мик Шумахер («Хаас»)

20. Никита Мазепин («Хаас»).