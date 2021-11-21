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Хэмилтон выиграл Гран-при Катара, Ферстаппен стал вторым, Мазепин — последний

Хэмилтон выиграл Гран-при Катара, Ферстаппен стал вторым, Мазепин — последний
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На автодроме в Дохе завершилась гонка Гран-при Катара Формулы-1. Победу по её итогам праздновал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, вторым стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, замкнул тройку пилот «Альпин» Фернандо Алонсо.

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин стал 18-м, Валттери Боттас и Николас Латифи сошли с трассы. Партнёр Мазепина по команде Мик Шумахер занял 16-е место.

Формула-1 2021. Этап 20, Доха, Катар
Гран-при Катара. Гонка (57 кругов, 306.66 км)
21 ноября 2021, воскресенье. 17:00 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
1:24:28.471
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+25.743
3
Фернандо Алонсо
Alpine
+59.457

Гран-при Катара. Итоговая квалификация

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 57 кругов
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +25,743
3. Фернандо Алонсо («Альпин») +59,457
4. Серхио Перес («Ред Булл») +1.02,306
5. Эстебан Окон («Альпин») +1.20,570
6. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.21,274
7. Карлос Сайнс («Феррари») +1.21,911
8. Шарль Леклер («Феррари») +1.23,126
9. Ландо Норрис («Макларен») + 1 круг
10. Себастьян Феттель («Астон Мартин») + 1 круг
11. Пьер Гасли («Альфа Таури») + 1 круг
12. Даниэль Риккардо («Макларен») + 1 круг
13. Юки Цунода («Альфа Таури») + 1 круг
14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») + 1 круг
15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») + 1 круг
16. Мик Шумахер («Хаас»). + 1 круг
17. Джордж Расселл («Уильямс») + 2 круга
18. Никита Мазепин («Хаас») + 2 круга
19. Николас Латифи («Уильямс») — сход
20. Валттери Боттас («Мерседес») — сход.

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