Алонсо вернулся на подиум Формулы-1 спустя семь лет. Это второй результат в истории

На автодроме в Дохе завершилась гонка Гран-при Катара Формулы-1. Третье место сумел занять пилот «Альпин» Фернандо Алонсо. Для знаменитого 40-летнего гонщика это первый подиум в Формуле-1 за семь лет, три месяца и 25 дней: последний раз испанец оказывался в тройке лучших пилотов на Гран-при Венгрии в 2014 году.



Любопытно, что больший интервал между подиумами Формулы-1 был только у одного гонщика — Александра Вурца (семь лет, девять месяцев и 11 дней).



Гран-при Катара. Итоговая квалификация



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 57 кругов

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +25,743

3. Фернандо Алонсо («Альпин») +59,457

4. Серхио Перес («Ред Булл») +1.02,306

5. Эстебан Окон («Альпин») +1.20,570

6. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.21,274

7. Карлос Сайнс («Феррари») +1.21,911

8. Шарль Леклер («Феррари») +1.23,126

9. Ландо Норрис («Макларен») + 1 круг

10. Себастьян Феттель («Астон Мартин») + 1 круг

11. Пьер Гасли («Альфа Таури») + 1 круг

12. Даниэль Риккардо («Макларен») + 1 круг

13. Юки Цунода («Альфа Таури») + 1 круг

14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») + 1 круг

15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») + 1 круг

16. Мик Шумахер («Хаас»). + 1 круг

17. Джордж Расселл («Уильямс») + 2 круга

18. Никита Мазепин («Хаас») + 2 круга

19. Николас Латифи («Уильямс») — сход

20. Валттери Боттас («Мерседес») — сход.