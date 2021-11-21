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Общий зачёт Формулы-1: Хэмилтон сократил отставание от Ферстаппена до 8 очков

Общий зачёт Формулы-1: Хэмилтон сократил отставание от Ферстаппена до 8 очков
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После гонки Гран-при Катара Формулы-1 сократился отрыв лидера в личном зачёте: Льюис Хэмилтон благодаря победе в гонке отыграл у Макса Ферстаппена шесть очков и теперь отстаёт от пилота «Ред Булл» на 8. В командном зачёте «Альпин» оторвалась от «Альфа Таури» уже на 25 очков. До конца сезона-2021 остаётся два Гран-при.

Формула-1. Общий зачёт

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 351,5 очка
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 343,5
3. Валттери Боттас («Мерседес») – 203
4. Серхио Перес («Ред Булл») – 190
5. Ландо Норрис («Макларен») – 153
6. Шарль Леклер («Феррари») – 152
7. Карлос Сайнс («Феррари») – 145,5
8. Даниэль Риккардо («Макларен») – 105
9. Пьер Гасли («Альфа Таури») – 92
10. Фернандо Алонсо («Альпин») – 77
11. Эстебан Окон («Альпин») – 50
12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») – 43
13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») – 34
14. Юки Цунода («Альфа Таури») – 20
15. Джордж Расселл («Уильямс») – 16
16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») – 10
17. Николас Латифи («Уильямс») – 7
18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») – 1
19. Мик Шумахер («Хаас») – 0
20. Роберт Кубица («Альфа Ромео») – 0
21. Никита Мазепин («Хаас») – 0.

Кубок конструкторов:

1. «Мерседес» – 546,5 очка
2. «Ред Булл» – 540,5
3. «Феррари» – 297,5
4. «Макларен» – 258
5. «Альпин» – 137
6. «Альфа Таури» – 112
7. «Астон Мартин» – 77
8. «Уильямс» – 23
9. «Альфа Ромео» – 11
10. «Хаас» – 0.

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