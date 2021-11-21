Общий зачёт Формулы-1: Хэмилтон сократил отставание от Ферстаппена до 8 очков

После гонки Гран-при Катара Формулы-1 сократился отрыв лидера в личном зачёте: Льюис Хэмилтон благодаря победе в гонке отыграл у Макса Ферстаппена шесть очков и теперь отстаёт от пилота «Ред Булл» на 8. В командном зачёте «Альпин» оторвалась от «Альфа Таури» уже на 25 очков. До конца сезона-2021 остаётся два Гран-при.



Формула-1. Общий зачёт



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 351,5 очка

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 343,5

3. Валттери Боттас («Мерседес») – 203

4. Серхио Перес («Ред Булл») – 190

5. Ландо Норрис («Макларен») – 153

6. Шарль Леклер («Феррари») – 152

7. Карлос Сайнс («Феррари») – 145,5

8. Даниэль Риккардо («Макларен») – 105

9. Пьер Гасли («Альфа Таури») – 92

10. Фернандо Алонсо («Альпин») – 77

11. Эстебан Окон («Альпин») – 50

12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») – 43

13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») – 34

14. Юки Цунода («Альфа Таури») – 20

15. Джордж Расселл («Уильямс») – 16

16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») – 10

17. Николас Латифи («Уильямс») – 7

18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») – 1

19. Мик Шумахер («Хаас») – 0

20. Роберт Кубица («Альфа Ромео») – 0

21. Никита Мазепин («Хаас») – 0.



Кубок конструкторов:



1. «Мерседес» – 546,5 очка

2. «Ред Булл» – 540,5

3. «Феррари» – 297,5

4. «Макларен» – 258

5. «Альпин» – 137

6. «Альфа Таури» – 112

7. «Астон Мартин» – 77

8. «Уильямс» – 23

9. «Альфа Ромео» – 11

10. «Хаас» – 0.