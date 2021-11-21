Хэмилтон: гонка получилась достаточно простой. Впереди было довольно одиноко

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от своей победы на Гран-при Катара. Британец отметил, что гонка получилась для него не очень сложной.



«Гонка получилась достаточно простой. Впереди было довольно одиноко. Конечно, мне нравится, когда я много сражаюсь в гонке, однако сегодня нам были нужны эти очки и команда отработала очень солидно. Не могу дождаться, когда увижу повтор гонки и пойму, что происходило позади меня.



Я очень рад заработанным очкам, сезон получается просто адским. Выиграть две гонки подряд на данном этапе чемпионата — это прекрасно и поможет настроиться на оставшиеся этапы», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.



Гран-при Катара. Итоговая квалификация



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 57 кругов

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +25,743

3. Фернандо Алонсо («Альпин») +59,457

4. Серхио Перес («Ред Булл») +1.02,306

5. Эстебан Окон («Альпин») +1.20,570

6. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.21,274

7. Карлос Сайнс («Феррари») +1.21,911

8. Шарль Леклер («Феррари») +1.23,126

9. Ландо Норрис («Макларен») + 1 круг

10. Себастьян Феттель («Астон Мартин») + 1 круг

11. Пьер Гасли («Альфа Таури») + 1 круг

12. Даниэль Риккардо («Макларен») + 1 круг

13. Юки Цунода («Альфа Таури») + 1 круг

14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») + 1 круг

15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») + 1 круг

16. Мик Шумахер («Хаас»). + 1 круг

17. Джордж Расселл («Уильямс») + 2 круга

18. Никита Мазепин («Хаас») + 2 круга

19. Николас Латифи («Уильямс») — сход

20. Валттери Боттас («Мерседес») — сход.