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Хэмилтон: гонка получилась достаточно простой. Впереди было довольно одиноко

Хэмилтон: гонка получилась достаточно простой. Впереди было довольно одиноко
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от своей победы на Гран-при Катара. Британец отметил, что гонка получилась для него не очень сложной.

«Гонка получилась достаточно простой. Впереди было довольно одиноко. Конечно, мне нравится, когда я много сражаюсь в гонке, однако сегодня нам были нужны эти очки и команда отработала очень солидно. Не могу дождаться, когда увижу повтор гонки и пойму, что происходило позади меня.

Я очень рад заработанным очкам, сезон получается просто адским. Выиграть две гонки подряд на данном этапе чемпионата — это прекрасно и поможет настроиться на оставшиеся этапы», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Гран-при Катара. Итоговая квалификация

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 57 кругов
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +25,743
3. Фернандо Алонсо («Альпин») +59,457
4. Серхио Перес («Ред Булл») +1.02,306
5. Эстебан Окон («Альпин») +1.20,570
6. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.21,274
7. Карлос Сайнс («Феррари») +1.21,911
8. Шарль Леклер («Феррари») +1.23,126
9. Ландо Норрис («Макларен») + 1 круг
10. Себастьян Феттель («Астон Мартин») + 1 круг
11. Пьер Гасли («Альфа Таури») + 1 круг
12. Даниэль Риккардо («Макларен») + 1 круг
13. Юки Цунода («Альфа Таури») + 1 круг
14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») + 1 круг
15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») + 1 круг
16. Мик Шумахер («Хаас»). + 1 круг
17. Джордж Расселл («Уильямс») + 2 круга
18. Никита Мазепин («Хаас») + 2 круга
19. Николас Латифи («Уильямс») — сход
20. Валттери Боттас («Мерседес») — сход.

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