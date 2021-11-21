Алонсо отреагировал на возвращение на подиум Формулы-1 спустя семь лет

Гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо прокомментировал финиш на третьем месте в гонке Гран-при Катара. Для Алонсо это попадание на подиум стало первым за семь лет.



«Прошло семь лет, но мы наконец-то добились этого! Мы были близки в паре гонок, но сегодня здесь я думал, что могу лидировать в гонке. И я так рад за команду. Мы с самого начала планировали стратегию с одним пит-стопом, но не знали, насколько серьёзным окажется износ шин. Гонка была хорошо нами проведена, сам пит-стоп был фантастическим, команда работала здорово. Я так долго этого ждал, так что я счастлив», — приводит слова Алонсо BBC.



Гран-при Катара. Итоговая квалификация



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 57 кругов

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +25,743

3. Фернандо Алонсо («Альпин») +59,457

4. Серхио Перес («Ред Булл») +1.02,306

5. Эстебан Окон («Альпин») +1.20,570

6. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.21,274

7. Карлос Сайнс («Феррари») +1.21,911

8. Шарль Леклер («Феррари») +1.23,126

9. Ландо Норрис («Макларен») + 1 круг

10. Себастьян Феттель («Астон Мартин») + 1 круг

11. Пьер Гасли («Альфа Таури») + 1 круг

12. Даниэль Риккардо («Макларен») + 1 круг

13. Юки Цунода («Альфа Таури») + 1 круг

14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») + 1 круг

15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») + 1 круг

16. Мик Шумахер («Хаас»). + 1 круг

17. Джордж Расселл («Уильямс») + 2 круга

18. Никита Мазепин («Хаас») + 2 круга

19. Николас Латифи («Уильямс») — сход

20. Валттери Боттас («Мерседес») — сход.