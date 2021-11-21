Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Алонсо отреагировал на возвращение на подиум Формулы-1 спустя семь лет

Алонсо отреагировал на возвращение на подиум Формулы-1 спустя семь лет
Комментарии

Гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо прокомментировал финиш на третьем месте в гонке Гран-при Катара. Для Алонсо это попадание на подиум стало первым за семь лет.

«Прошло семь лет, но мы наконец-то добились этого! Мы были близки в паре гонок, но сегодня здесь я думал, что могу лидировать в гонке. И я так рад за команду. Мы с самого начала планировали стратегию с одним пит-стопом, но не знали, насколько серьёзным окажется износ шин. Гонка была хорошо нами проведена, сам пит-стоп был фантастическим, команда работала здорово. Я так долго этого ждал, так что я счастлив», — приводит слова Алонсо BBC.

Гран-при Катара. Итоговая квалификация

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 57 кругов
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +25,743
3. Фернандо Алонсо («Альпин») +59,457
4. Серхио Перес («Ред Булл») +1.02,306
5. Эстебан Окон («Альпин») +1.20,570
6. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.21,274
7. Карлос Сайнс («Феррари») +1.21,911
8. Шарль Леклер («Феррари») +1.23,126
9. Ландо Норрис («Макларен») + 1 круг
10. Себастьян Феттель («Астон Мартин») + 1 круг
11. Пьер Гасли («Альфа Таури») + 1 круг
12. Даниэль Риккардо («Макларен») + 1 круг
13. Юки Цунода («Альфа Таури») + 1 круг
14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») + 1 круг
15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») + 1 круг
16. Мик Шумахер («Хаас»). + 1 круг
17. Джордж Расселл («Уильямс») + 2 круга
18. Никита Мазепин («Хаас») + 2 круга
19. Николас Латифи («Уильямс») — сход
20. Валттери Боттас («Мерседес») — сход.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021