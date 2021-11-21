Фернандо Алонсо признали гонщиком дня на Гран-при Катара

Пресс-служба Формулы-1 подвела итоги голосования болельщиков, определявших лучшего пилота на Гран-при Катара на стационарном автодроме «Лосайл» в Дохе. Больше всего голосов получил пилот «Альпин» Фернандо Алонсо, представляющий Испанию. После старта с третьей позиции Фернандо вышел на второе место, затем пропустил вперёд Макса Ферстаппена и Серхио Переса, однако после второго пит-стопа мексиканца вернулся на третью позицию и сумел её удержать. Подиум стал для Алонсо первым за семь лет.



На подиум Гран-при Катара Формулы-1 поднялись представляющий «Мерседес» британец Льюис Хэмилтон, голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, а также Алонсо. Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин в своей 21-й гонке в Формуле-1 финишировал на 18-м и последнем месте.