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«Я приношу свои извинения». Хорнеру вынесли предупреждение за оскорбление маршала

«Я приношу свои извинения». Хорнеру вынесли предупреждение за оскорбление маршала
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Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер получил официальное предупреждение от ФИА за оскорбление в адрес маршала Гран-при Катара. Следом функционер принёс извинения за излишне эмоциональные высказывания после квалификации.

«Я хотел бы прояснить, что маршалы делают прекрасную, замечательную работу. Вдобавок они добровольцы. Моё недовольство было вызвано не конкретным маршалом, а обстоятельствами. Мне не понравилось то, что для разных машин были разные правила. Если кто-то обиделся, я приношу свои извинения. Не хотел кого-то обидеть. Нам всем нужно извлечь из этого урок. Ещё раз повторю для всех маршалов: вы нам нужны, мы понимаем, какую замечательную работу вы делаете», — приводит слова Хорнера Autosport.

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