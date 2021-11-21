Главу «Ред Булл» Кристиана Хорнера вызвали к стюардам после Гран-при Катара

Глава команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер вызван к стюардам после Гран-при Катара. Функционеру инкриминируют нарушение статьи спортивного кодекса ФИА, которая запрещает «любые слова, действия или письменные высказывания, которые могут причинить моральный ущерб или вред ФИА, её исполнительным лицам или интересам автоспорта в целом».



Напомним, после квалификации Гран-при Катара Хорнер обрушился с критикой на решение стюардов оштрафовать Макса Ферстаппена потерей пяти позиций на стартовой решётке за то, что не снизил скорость в режиме двойных жёлтых флагов в квалификации. Также функционер был особенно недоволен действиями маршала, в отношении которого он использовал слово Rogue. Данное слово может использоваться в значении «мошенник, «негодяй» или «жулик», более мягкий вариант — «самовольный», «неконтролируемый».

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