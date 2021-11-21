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Мазепин рассказал о необычной тактике в гонке Гран-при Катара

Мазепин рассказал о необычной тактике в гонке Гран-при Катара
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Гонщик команды Формулы-1 «Хаас» Никита Мазепин рассказал о необычной тактике в гонке Гран-при Катара. Напомним, во время единственного пит-стопа россиянин перешёл на шины «софт».

«Мы ожидали, что шины будут вести себя определённым образом, и перешли с «медиума» на «софт». И было такое ощущение, что с балансом возникла сильная недостаточная поворачиваемость в конце первого отрезка.

К концу второго отрезка я проезжал достойные круги. Определённо, я не ехал на «софте» как на шинах для гонки, а как на квалификационных шинах, изучая трассу с каждым кругом. Нашей главной задачей было проехать круги и максимизировать пользу от гонки. Она не была простейшей. Ну а впереди ещё одна новая трасса», — приводит слова Мазепина пресс-служба «Хааса».

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