Хюлькенберг: я впечатлён, с каким спокойствием Ферстаппен сражается за свой первый титул

Бывший пилот Формулы-1, 34-летний немец Нико Хюлькенберг поделился мнением о борьбе за титул между Льюисом Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном. Пилот отметил, что оба соперника сохраняют спокойствие.
«Возможно, Льюиса подстегнул тяжёлый уик-энд в Бразилии, но в Катаре он был безупречен. Многое зависит от психологии. На видео с камеры на его машине было видно, что он идеально проехал свой лучший круг в квалификации.
Эмоциональные реплики по радио? Нет, эти парни не нервничают. Они полностью выкладываются в борьбе за чемпионский титул. Для Льюиса он стал бы уже восьмым, он совершенно спокоен. Но я впечатлён тем, с каким спокойствием Макс сражается за свой первый титул.
Сейчас между ними равенство, но многое решит следующая гонка, склонив чашу весов в ту или другую сторону. Сильнейшим окажется тот, кто сработает безупречно – это касается и гонщиков, и всех в команде, в том числе механиков на пит-стопе», — цитирует Хюлькенберга F1News со ссылкой на ServusTV.
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