«Одна из лучших гонок в году, если не самая лучшая». Гюнтер Штайнер — про Гран-при Катара

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер высоко оценил итоги гонки Гран-при Катара. Российский гонщик Никита Мазепин стал 18-м, Мик Шумахер занял 16-е место.



«Гонка получилась одной из лучших для нас в этом году, если не самой лучшей. Оба гонщика отлично справились. Мик боролся с «Уильямсом» и «Альфа Ромео», что было неожиданно. Нам не удалось их обойти, но, по крайней мере, были в одной группе с ними.



Никита тоже провёл очень и очень хорошую первую часть гонки, не отставая. Хотя за уик-энд Никита проехал всего 15 кругов и ни одного с полным баком. Когда «Уильямс» раньше провёл пит-стоп и стало ясно, что они используют другую стратегию, соответствовать их скорости стало сложнее, поэтому он отстал», — цитирует Штайнера PlanetF1.

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