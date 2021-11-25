«КАМАЗ-мастер» эффектно представил свои экипажи на ралли-марафон «Дакар»-2022

Пресс-служба команды «КАМАЗ-мастер» представила экипажи на ралли-марафон «Дакар»-2022. Видео с представлением было опубликовано на официальном YouTube-канале команды.



Всего в «Дакаре»-2022 примет участие четыре экипажа «КАМАЗ-мастер».

Посмотреть видеоролик можно на YouTube-канале «КАМАЗ-Мастер».

Экипажи команды «КАМАЗ-мастер» на «Дакар»-2022:



№ 500 — пилот Дмитрий Сотников – штурман Руслан Ахмадеев – механик Ильгиз Ахметзянов

№ 505 — пилот Эдуард Николаев – штурман Евгений Яковлев – механик Владимир Рыбаков

№ 509 — пилот Андрей Каргинов – штурман Андрей Мокеев – механик Иван Мальков

№ 501 — пилот Антон Шибалов – штурман Дмитрий Никитин – механик Иван Татаринов.



44-й по счету «Дакар» стартует 2 января в Хаиле и завершится 14 января в Джидде, день отдыха запланирован на 8 января в Эр-Рияде. Административные и технические проверки пройдут 30, 31 декабря и 1 января. 1 января состоится стартовый подиум и пролог гонки.