«Спасибо за тёплый приём». Роберт Шварцман побывал на базе «Хааса»

Российский гонщик Формулы-2 и Академии «Феррари» Роберт Шварцман побывал на базе команды Формулы-1 «Хаас». Ему готовили гоночное сиденье к тестам. Напомним, что Шварцман примет участие в тестах молодых гонщиков в Абу-Даби в составе «Хааса». Тесты состоятся 14 и 15 декабря
«Спасибо команде «Хаас» за тёплый приём. Не могу дождаться того, чтобы присоединиться к команде на молодёжных тестах в Абу-Даби», — написал Шварцман в «Инстаграме».
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Роберта Шварцмана.
В общем зачёте пилотов Формулы-2 нынешнего сезона Шварцман находится на третьем месте, имея в активе 135 очков. Возглавляет рейтинг Оскар Пиастри (178), на втором месте Чжоу Гуаньюй (142).
Ожидается, что нынешний сезон станет для Шварцмана последним в Формуле-2.
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