Алонсо: иногда мы с Райкконеном смеёмся над тем, каким фальшивым стал мир вокруг нас

Двукратный чемпион мира, пилот команды «Альпин» Фернандо Алонсо рассказал о своём отношении к гонщику «Альфа Ромео» Кими Райкконену, который по окончании нынешнего сезона покинет Формулу-1.



«Кими очень честный, не играет во все эти игры. Люди видят холодный образ, что-то вроде маски, но внутри он совсем другой. Настоящего Райкконена можно увидеть за пределами гонок.



Мы порой общаемся вне гоночного паддока. Кими – один из тех людей, с которыми можно откровенно обсуждать сложные вещи. Мы сходимся с ним во многом. Да, у нас „лёгкая жизнь“: мы летаем на хороших самолетах, живем в пятизвездочных гостиницах, все нам помогают. Но в воскресенье вечером мы становимся нормальными людьми. Иногда мы с Райкконеном смеёмся над тем, каким фальшивым стал мир вокруг нас», — рассказал Алонсо в интервью официальному каналу Формулы-1 в YouTube.