Легендарный основатель «Уильямса» Фрэнк Уильямс ушёл из жизни в возрасте 79 лет

Основатель и бывший руководитель «Уильямс» Фрэнк Уильямс ушёл из жизни в возрасте 79 лет, информирует официальный сайт Формулы-1. О причинах смерти не сообщается.



Фрэнк Уильямс являлся легендарной личностью не только для британского, но и мирового автоспорта. Он организовал свою первую команду в Формуле-1 ещё в 1969 году, но вскоре продал её и в 1977 году создал новую под названием Williams Grand Prix Engineering. Постепенно коллектив вышел на доминирующие роли в Формуле-1, выиграв девять Кубков конструкторов.



В 1986 году Уильямс был парализован, но продолжал активно участвовать в делах команды. В 1999 году ему был пожалован титул сэра. Не так давно семья Уильямс полностью отошла от дел, продав команду крупным инвесторам из Канады.



«Попав в больницу в пятницу, сэр Фрэнк мирно скончался сегодня утром в окружении семьи. Мы отдаём дань уважения нашему любимому и вдохновляющему руководителю. Нам будет его очень не хватать. Мы просим всех друзей и коллег уважать пожелания семьи о конфиденциальности на данный момент», — указано в официальном заявлении «Уильямса».