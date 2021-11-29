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Сириль Абитебуль сделал обещанную Даниэлю Риккардо татуировку

Сириль Абитебуль сделал обещанную Даниэлю Риккардо татуировку
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Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо сообщил, что бывший руководитель «Рено» Сириль Абитебуль выполнил условие пари и сделал обещанную татуировку.

Согласно договорённости Риккардо и Абитебуля, тогдашний босс «Рено» должен был сделать татуировку, если австралиец принесёт команде подиум в сезоне-2020 Формулы-1. Даниэль выбирает дизайн татуировки, а Сириль — место и размер. Ранее сообщалось, что один из дизайнов, выбранных Риккардо, — медоед.

О дизайне татуировки пока не сообщается.

«Пари есть пари. Видео в среду», — написал в своём «инстаграме» Даниэль Риккардо.

Если у вас не отображается фото, то его можно посмотреть в «инстаграме» Даниэля Риккардо.

Ранее глава «Макларена» Зак Браун посетил один из тату-салонов и сделал себе татуировку со схемой трассы Формулы-1 в Монце в честь победы Риккардо на Гран-при Италии 2021 года.

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