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Гюнтер Штайнер поделился ожиданиями от сезона-2022

Гюнтер Штайнер поделился ожиданиями от сезона-2022
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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился мыслями о сезоне-2022 Формулы-1, который станет первым при новом техническом регламенте.

«В следующем сезоне Формула-1 переходит на новый технический регламент, мы начинаем новую главу. Я надеюсь, что обгонов станет больше, а благодаря ограничению бюджетов возможности команд станут более равными и даже не самые богатые коллективы смогут прогрессировать. Для нас это хорошо, мы с нетерпением ждём следующего сезона. Формула-1 должна идти в ногу со временем, добиваться улучшений, становиться зрелищнее, интереснее и коммерчески успешнее.

ФИА проделала отличную работу при составлении нового регламента, мы неплохо готовы к будущему. Я в это верю. Поэтому в прошлом году сделал всё, чтобы наша команда осталась в Формуле-1, я вижу, что у нас хорошее будущее. Пусть успех придёт не сразу, но сейчас всё зависит только от нас. Вряд ли можно желать большего», — приводит слова Гюнтера Штайнера пресс-служба «Хааса».

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