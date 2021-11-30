Гюнтер Штайнер поделился ожиданиями от сезона-2022

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился мыслями о сезоне-2022 Формулы-1, который станет первым при новом техническом регламенте.



«В следующем сезоне Формула-1 переходит на новый технический регламент, мы начинаем новую главу. Я надеюсь, что обгонов станет больше, а благодаря ограничению бюджетов возможности команд станут более равными и даже не самые богатые коллективы смогут прогрессировать. Для нас это хорошо, мы с нетерпением ждём следующего сезона. Формула-1 должна идти в ногу со временем, добиваться улучшений, становиться зрелищнее, интереснее и коммерчески успешнее.



ФИА проделала отличную работу при составлении нового регламента, мы неплохо готовы к будущему. Я в это верю. Поэтому в прошлом году сделал всё, чтобы наша команда осталась в Формуле-1, я вижу, что у нас хорошее будущее. Пусть успех придёт не сразу, но сейчас всё зависит только от нас. Вряд ли можно желать большего», — приводит слова Гюнтера Штайнера пресс-служба «Хааса».