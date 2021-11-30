Уэббер оценил шансы Пиастри попасть в Формулу-1
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Бывший австралийский гонщик Формулы-1 Марк Уэббер выразил уверенность в том, что пилот Формулы-2 Оскар Пиастри определённо доберётся до «Королевских гонок». Со следующего сезона, напомним, Оскар будет резервным гонщиком команды «Альпин».
«Заслуживает ли Оскар шанса в Формуле-1? В этом нет никаких сомнений, нам всем это известно. Приятно видеть, как растут молодые ребята. В случае с Оскаром вопрос не в том, произойдёт это или нет, а в том, когда это произойдёт.
Если он проведёт несколько сессий с «Альпин» в следующем году, то это уже станет хорошим началом. В любом случае они не хотят его упустить», — приводит слова Уэббера GrandPX.news.
Ранее Пиастри рассказал о плане, которого собирается придерживаться, чтобы попасть в Формулу-1.
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