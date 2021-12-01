Стало известно, в какой серии может продолжить карьеру Роман Русинов

Появилась предварительная информация о дальнейших карьерных планах российского гонщика Романа Русинова. Ранее пилот и руководитель команды G-Drive Racing объявил, что не войдёт в состав экипажа команды, который будет выступать в чемпионате мира по гонкам на выносливость WEC.
По информации «Чемпионата», несмотря на возвращение в WEC, G-Drive Racing планирует выставить свой экипаж и в Европейской серии Ле-Ман, где она выступала в последние годы. Скорее всего, одним из членов экипажа в серии ELMS станет Русинов.
«Окончательная программа выступлений ещё формируется, но уже сейчас мы объявляем о возвращении в FIA WEC, а также участии в «24 часах Дайтоны». Состав пилотов мы объявим чуть позднее – сейчас идёт активная работа по подбору гонщиков в наши экипажи, мы должны всё тщательно взвесить и принять правильные решения», — заявлял ранее российский гонщик.
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