В ФИА рассказали о состоянии трассы «Джидда» перед дебютным ГП Саудовской Аравии

Гоночный директор ФИА Майкл Маси высказал мнение по поводу трассы «Джидда» в преддверии Гран-при Саудовской Аравии.
«Трасса в Джидде полностью соответствует установленным стандартам безопасности. На трассе никаких работ больше не ведётся, она полностью готова, хотя в паддоке и вокруг активность продолжается.
Нужно отдать должное федерации Саудовской Аравии и Министерству спорта – они отлично справились со строительством этого уникального объекта», — приводит слова Маси Sky Sports.
В нынешнем сезоне Гран-при Саудовской Аравии дебютирует в календаре чемпионата мира. Проведение этапа запланировано на 5 декабря. Первый в истории этап в этой ближневосточной стране состоится в Джидде на городской трассе.
«Джидда» станет самой длинной среди городских трасс и второй по протяжённости в нынешнем календаре — 6,175 км. Длиннее только «Спа-Франкоршам» — 7,004 км.
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