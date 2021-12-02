Никита Мазепин: кто-то сказал, что критика — плата за известность

Пилот «Хааса» Никита Мазепин рассказал о проблемах, с которыми столкнулся на Гран-при Катара.
«В Катаре был не самый трудный уик-энд, мне просто не хватило кругов. Я бы даже не назвал его уик-эндом. Во время первых двух дней у меня появилось много свободного времени, и я следил за происходящим по телевизору, изучая трассу по работе других гонщиков. Выглядит так, будто ты готовишься к теннисному матчу, играя на PlayStation.
Я недавно слышал, как кто-то сказал, что критика — плата за известность. Ты находишься в Формуле-1, здесь всего 20 пилотов, и это часть спорта. Я стараюсь прибавлять, не допускать ошибок, но, увы, именно они и происходят, когда ты на себя давишь. Мне это не нравится, но я каждый день работаю, чтобы стать лучше. Я удивился, что смог улучшить свой стиль с пятого по 55-й круг гонки. Команда помогла мне, подсказывая, что я могу изменить», — приводит слова Мазепина Motorsport-Total.
- 2 декабря 2021
-
19:57
-
18:54
-
17:46
-
16:07
-
15:17
-
14:10
-
12:31
-
11:46
-
10:42
-
09:54
-
00:30
- 1 декабря 2021
-
23:55
-
22:29
-
21:18
-
20:27
-
19:34
-
18:00
-
17:55
-
17:11
-
15:53
-
15:10
-
13:52
-
12:59
-
12:37
-
11:29
-
10:42
-
09:59
-
00:31
-
00:08
- 30 ноября 2021
-
23:21
-
22:27
-
21:13
-
19:39
-
19:05
-
18:38