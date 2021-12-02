Никита Мазепин: кто-то сказал, что критика — плата за известность

Пилот «Хааса» Никита Мазепин рассказал о проблемах, с которыми столкнулся на Гран-при Катара.



«В Катаре был не самый трудный уик-энд, мне просто не хватило кругов. Я бы даже не назвал его уик-эндом. Во время первых двух дней у меня появилось много свободного времени, и я следил за происходящим по телевизору, изучая трассу по работе других гонщиков. Выглядит так, будто ты готовишься к теннисному матчу, играя на PlayStation.



Я недавно слышал, как кто-то сказал, что критика — плата за известность. Ты находишься в Формуле-1, здесь всего 20 пилотов, и это часть спорта. Я стараюсь прибавлять, не допускать ошибок, но, увы, именно они и происходят, когда ты на себя давишь. Мне это не нравится, но я каждый день работаю, чтобы стать лучше. Я удивился, что смог улучшить свой стиль с пятого по 55-й круг гонки. Команда помогла мне, подсказывая, что я могу изменить», — приводит слова Мазепина Motorsport-Total.