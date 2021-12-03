Хэмилтон — лучший в первой практике Гран-при Саудовской Аравии, Мазепин — 20-й

В Джидде завершилась первая свободная практика Гран-при Бразилии. Лучший результат по итогам заезда показал пилот немецкой команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон, вторым стал его напарник Валттери Боттас, третье время — за лидером чемпионата мира, пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.



Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин показал 20-е время. Его партнёр по команде Мик Шумахер стал 18-м.



Гран-при Саудовской Аравии. Первая тренировка



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.29,786

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,056

3. Валттери Боттас («Мерседес») +0,223

4. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,477

5. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +0,532

6. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +0,778

7. Шарль Леклер («Феррари») +0,814

8. Даниэль Риккардо («Макларен») +0,822

9. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,056

10. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,100

11. Серхио Перес («Ред Булл») +1,174

12. Ландо Норрис («Макларен») +1,243

13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,258

14. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,313

15. Эстебан Окон («Альпин») +1,501

16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1,510

17. Джордж Расселл («Уильямс») +1,557

18. Мик Шумахер («Хаас») +1,739

19. Николас Латифи («Уильямс») +2,035

20. Никита Мазепин («Хаас») +3,678.