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Хэмилтон — лучший в первой практике Гран-при Саудовской Аравии, Мазепин — 20-й

Хэмилтон — лучший в первой практике Гран-при Саудовской Аравии, Мазепин — 20-й
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В Джидде завершилась первая свободная практика Гран-при Бразилии. Лучший результат по итогам заезда показал пилот немецкой команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон, вторым стал его напарник Валттери Боттас, третье время — за лидером чемпионата мира, пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин показал 20-е время. Его партнёр по команде Мик Шумахер стал 18-м.

Гран-при Саудовской Аравии. Первая тренировка

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.29,786
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,056
3. Валттери Боттас («Мерседес») +0,223
4. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,477
5. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +0,532
6. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +0,778
7. Шарль Леклер («Феррари») +0,814
8. Даниэль Риккардо («Макларен») +0,822
9. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,056
10. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,100
11. Серхио Перес («Ред Булл») +1,174
12. Ландо Норрис («Макларен») +1,243
13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,258
14. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,313
15. Эстебан Окон («Альпин») +1,501
16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1,510
17. Джордж Расселл («Уильямс») +1,557
18. Мик Шумахер («Хаас») +1,739
19. Николас Латифи («Уильямс») +2,035
20. Никита Мазепин («Хаас») +3,678.

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