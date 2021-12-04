Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон избежал штрафа за игнорирование двойных жёлтых флагов в третьей тренировке Гран-при Саудовской Аравии. Стюарды, рассмотрев обстоятельства инцидента, приняли решение не наказывать британского пилота.



Пересмотрев видеоматериалы, включая запись с бортовой камеры на машине Льюиса, стюарды увидели, что период жёлтых флагов длился менее одной секунды и пилот не мог увидеть ни на информационном табло, ни на трассе, что существует какая-то опасность и сигнал о ней. Кроме того, как говорится в заявлении стюардов, режим двойных жёлтых флагов был включён по ошибке.



Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен возглавляет общий зачёт пилотов «Королевских гонок». На счету Макса 341,5 очка. На втором месте находится пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (333,5) — разрыв между ними в настоящее время составляет восемь баллов. Замыкает тройку лучших ещё один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас (203).