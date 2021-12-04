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Ферстаппен — об аварии: это ужасно. Не знаю, пострадала ли коробка передач

Ферстаппен — об аварии: это ужасно. Не знаю, пострадала ли коробка передач
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Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвёл итоги квалификации Гран-при Саудовской Аравии, в которой он попал в аварию на решающей попытке.

«Конечно, это ужасно. В целом мы провели хорошую квалификацию, я знал, что у нас есть темп, что я и показал в концовке сессии. Не до конца понимаю, что произошло, но я заблокировал колёса, попытался удержаться на трассе и продолжить движение, но в итоге задел стену и был вынужден остановиться.

Конечно, я разочарован третьим местом, учитывая то, какой круг я мог проехать. Но мы показали скорость, посмотрим, что удастся сделать завтра и как закончится гонка.

Пострадала ли коробка передач от удара? Не знаю, я только что покинул машину, посмотрим», — приводит слова Макса Ферстаппена Sky Sports.

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