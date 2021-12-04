Пьер Гасли получил предупреждение за инцидент с Карлосом Сайнсом

Французский гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли получил официальное предупреждение от стюардов Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1 за свои действия в квалификации. Гасли заблокировал испанского пилота «Феррари» Карлоса Сайнса в третьем повороте.



Во время общения с судьями Гасли рассказал, что он видел болид Сайнса и, на свой взгляд, оставил достаточное пространство. Затем Пьер заметил, что Карлос сместился вправо, так что Пьер ещё подвинулся левее, чтобы оставить больше места. Сайнс со своей стороны признался, что сомневался, что делать, и поехал вправо в последний момент.



Стюарды отметили, что ни одна из машин не находилась на быстром круге, что важно. Поэтому они решили вынести предупреждение, а не накладывать на Гасли какое-то другое наказание.