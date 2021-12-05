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Вассёр раскритиковал Пиччи, который уволился из-за состава «Альфа Ромео» на 2022 год

Вассёр раскритиковал Пиччи, который уволился из-за состава «Альфа Ромео» на 2022 год
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Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр прокомментировал ситуацию с бывшим президентом «Заубера» Паскалем Пиччи, который недавно покинул команду из-за недовольства составом пилотов на 2022 год. Напомним, в него вошёл Валттери Боттас, что поспособствовало увольнению Антонио Джовинацци.

«Это его собственное решение. Полагаю, мне остаётся сожалеть только о том, что он решил поделиться этой историей со СМИ. По моему мнению, всё, что обсуждается на совете директоров компании, должно оставаться между участниками этих бесед.

Это не открытые заседания. Вы должны понимать, что принимать решения о команде и о гонщиках всегда сложно, потому что в таких случаях всегда необходимо принимать во внимание целую комбинацию различных факторов. После долгих обсуждений мы приняли решение вместе с основными акционерами команды», — приводит слова Вассёра GrandPX.news.

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