Ферстаппен сравнялся с Шумахером, Хэмилтоном и Феттелем по количеству подиумов за сезон
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Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен догнал Михаэля Шумахера, Льюиса Хэмилтона и Себастьяна Феттеля по количеству подиумов за один сезон. Вчера, 5 декабря, Ферстаппен занял второе место на этапе Гран-при Саудовской Аравии и в 17-й раз за сезон оказался в тройке сильнейших. Всего в этом году Ферстаппен выходил на старт 21 раз.
Примечательно, что Льюис Хэмилтон четырежды в карьере достигал этой отметки, однако ни разу её не преодолевал.
После гонки Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1 Льюис Хэмилтон отыграл у лидирующего Макса Ферстаппена восемь очков, благодаря чему сравнялся с ним в общем зачёте. Нидерландский гонщик занимает первую строчку только за счёт большего количества побед. В активе обоих по 369,5 очка.
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