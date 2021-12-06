Ферстаппен сравнялся с Шумахером, Хэмилтоном и Феттелем по количеству подиумов за сезон

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен догнал Михаэля Шумахера, Льюиса Хэмилтона и Себастьяна Феттеля по количеству подиумов за один сезон. Вчера, 5 декабря, Ферстаппен занял второе место на этапе Гран-при Саудовской Аравии и в 17-й раз за сезон оказался в тройке сильнейших. Всего в этом году Ферстаппен выходил на старт 21 раз.

Примечательно, что Льюис Хэмилтон четырежды в карьере достигал этой отметки, однако ни разу её не преодолевал.

После гонки Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1 Льюис Хэмилтон отыграл у лидирующего Макса Ферстаппена восемь очков, благодаря чему сравнялся с ним в общем зачёте. Нидерландский гонщик занимает первую строчку только за счёт большего количества побед. В активе обоих по 369,5 очка.