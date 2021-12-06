Перес объяснил, почему произошла его авария с Леклером

Пилот команды «Ред Булл» Серхио Перес поделился мнением о своём выступлении в гонке Гран-при Саудовской Аравии, где он в итоге сошёл. Серхио также рассказал о причинах аварии с гонщиком «Феррари» Шарлем Леклером. По словам Серхио, она случилась из-за того, что на выходе из третьего поворота не всех не хватило места.



«Не лучший уик-энд для команды, мы потеряли важные очки в Кубке конструкторов. Будем пытаться всё изменить в Абу-Даби. Немного не повезло с первыми красными флагами, но я здорово провёл второй рестарт и опередил Гасли и Леклера.



На выходе из третьего поворота, учитывая его характер, на всех просто не хватило места. В итоге я сцепился с Шарлем, он задел мою заднюю шину своей передней правой. Плохая ситуация для всех, не повезло. А ведь нам так были нужны эти очки! Я остался в машине, потому что мы пытались вернуться в гонку, полагая, что сможем это сделать, но двигатель был немного перегрет, поэтому не вышло.



Для команды это была важная гонка, поэтому очень обидно. Но надежда остаётся на Абу-Даби. Сохраняем оптимизм, нам есть за что бороться, и мы сделаем всё возможное в финальной гонке сезона. Давайте верить в лучшее», — приводит слова Переса пресс-служба «Ред Булл».

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