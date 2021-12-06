Хорнер: хотим выиграть на трассе, а не в комнате стюардов или в гравийной ловушке
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер ответил на вопрос, насколько для его команды принципиально, чтобы в борьбе за чемпионский титул Макс Ферстаппен опередил британского гонщика «Мерседеса» Льюиса на трассе, а не каким-либо другим образом — например, за счёт обоюдного схода соперников. В настоящий момент у Ферстаппена и Хэмилтона равное число очков, однако по дополнительным показателям (большему числу побед) первое место сохраняет Макс.
«Конечно, нас волнует, как была бы добыта эта победа. Мы хотим выиграть на трассе, а не в комнате стюардов или в гравийной ловушке. Это была непростая битва — на протяжении всего года. Были фантастические гонки. Я надеюсь, что в Абу-Даби будет честная и чистая гонка», — приводит слова Хорнера BBC.
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