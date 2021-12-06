Так кто же виноват в аварии Ферстаппена и Хэмилтона? Мир Ф-1 продолжает спорить

Экспертам и болельщикам Формулы-1 будет чем заняться перед финальным Гран-при сезона-2021 Формулы-1. Странное столкновение Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена на Гран-при Саудовской Аравии не оставило никого равнодушным, и ситуация не изменилась и после вердиктов судей, которые посчитали, что голландец слишком резко и сильно затормозил и тем самым спровоцировал столкновение, когда пытался пропустить оппонента вперёд. А сама необходимость пропуска возникла после того, как Ферстаппен в очередной раз выдавил Хэмилтона с трассы, не смирившись с обгоном со стороны пилота «Мерседеса». Так кто же всё-таки прав в этих спорных эпизодах? Мы собрали версии экспертов.

Карун Чандхок, экс-пилот Формулы-1:



«Посмотрев этот клип, должен сказать, что стюарды были правы с наказанием Макса. Довольно очевидно, что он смещается с гоночной траектории в середину трассы и неожиданно тормозит. Я знаю, что штраф не поменял вчерашний результат Ферстаппена, но он задал прецедент на будущие гонки».

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-1.

Николай Ветров, первый тренер Сергея Сироткина:



«Всё-таки там не было нарушений, это борьба, спортивная ситуация. Формула-1 тем и интересна, тот же чемпион понимает, куда едет. Во всех спорных ситуациях я оставлял себе возможности для манёвра. А если не успел среагировать, то какой ты чемпион? У каждого своя задача — выиграть.



Я не жду аварии в Абу-Даби на финале сезона. Думаю, оба будут более внимательны, на кону стоит чемпионство, а инциденты никому не нужны. Пилоты будут избегать этого, нужны очки. Что Льюис, что Макс — зрелые, задача спортсменов — не делать шоу. Конечно, бывают пилоты, которые устраивают его. Одни делают шоу, а другим нужен результат и очки».

Нико Хюлькенберг, экс-пилот Формулы-1:



«Уверен, дело было в точке детекции DRS перед финальным поворотом. Макс хотел, чтобы Льюис прошёл его до этой точки, чтобы у него была возможность сразу же опередить Хэмилтона обратно. Это были стратегические игры. Конечно же, Льюис знал это и поэтому оставался позади, но затем всё стало слишком плотно. Они оба играли слишком экстремально, пытаясь выжать максимум. Но вообще я не совсем могу понять действия Льюиса – почему он не проехал вперёд».

Борис Шульмейстер, известный российский гонщик:



«Ферстаппен использовал свои возможности максимально. Честно говоря, когда я услышал его голос по окончании гонки, то был удивлён, что он так спокойно излагал свои мысли. По тому, как Ферстаппен пилотировал, казалось, что он раскалён до предела. Уровень агрессии был выше 100 процентов, это точно.



Что касается решения судей, то они приняли его после гонки, когда ознакомились с данными телеметрии. Там чётко видно, было резкое понижение скорости или нет. Если они увидели это понижение по телеметрийной информации, значит, так оно и было.



Здесь было недопонимание со стороны Хэмилтона: он ехал за Ферстаппеном, трасса закрытая, были большое количество жёлтых и уже несколько красных флагов. Льюис боялся, что вновь объявили сейфти-кар. Он увидел, что Макс замедляется, и не стал обгонять, какое-то время ехал за ним. Макс ждал, когда Льюис его обгонит, решил ещё понизить скорость, но Хэмилтон был на маленькой дистанции. Не уверен, что Ферстаппен сделал это специально, чтобы повредить автомобиль Хэмилтона. Но, наверное, судьям виднее, раз они вынесли такое решение».



Деймон Хилл, чемпион мира 1996 года:



«Есть гонщики, которые пилотируют абсолютно бескомпромиссно, и Макс один из таких гонщиков. Но он очень способный. Льюис не напуган им, но держит ухо востро – и правильно делает.



Не вижу, что именно Макс сделал не так. Возможно, он резко замедлился, но, думаю, Льюис нервничал в ситуации, когда мог поравняться с ним».

Марко Кансеко, обозреватель испанской газеты Marca:

«Несравненный Хэмилтон одержал восьмую победу, победив Ферстаппена во всех аспектах: в таланте, в скорости и в избегании далеко идущего неспортивного поведения, которое в этой дуэли продемонстрировал голландец. Макс дважды срезал первый поворот, чтобы не пропустить соперника, а затем ещё и провёл брейк-тест. Это уже начинает достигать больших масштабов. Он затормозил в месте, где в этом нет необходимости».



Ян Ламмерс, экс-пилот Формулы-1:



«Конечно, Макс был агрессивен. Но он и должен был так действовать. Очевидно, что у «Мерседеса» с Хэмилтоном комбинация в гонке была лучше. Макс был в немного менее выгодном положении, он должен был выкладываться везде на 102 процента – иначе не справиться. А когда ты в опасной зоне, то можешь допускать ошибки. Макс не собирается быть самым приятным мальчиком на решётке, ведь тогда просто займёт почётное второе место. Он пытается стать чемпионом.



Если изучить спорные моменты с участием Макса и с участием Льюиса, то Макса за некоторые моменты наказали. Он вернул место, когда не должен был делать этого: было недопонимание с командой. А вот Хэмилтон обошёлся без штрафа. Были пограничные вещи: например, когда Боттас медленно ехал перед заездом на пит-лейн или когда Хэмилтон оставил очень мало места на трассе при обгоне, чтобы поставить Макса в менее выгодное положение».

Эндрю Бенсон, обозреватель BBC:



«Поведение Ферстаппена приведёт к возобновлению споров насчёт того, честно ли пилотировать так, как это делает он – всегда отказываясь сдавать назад при борьбе колесо в колесо. Даже в ситуации, когда другие пилоты уже признают, что оппонент выиграл поворот».

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Кто виноват в столкновении Ферстаппена и Хэмилтона на Гран-при Саудовской Аравии?