Гуаньюй Чжоу будет выступать в Формуле-1 под 24-м номером в честь Коби Брайанта

Китайский гонщик Гуаньюй Чжоу объяснил, почему выбрал 24-й гоночный номер для выступления в следующем сезоне Формулы-1. По словам Чжоу, он остановился на этом номере, чтобы отдать должное легендарному баскетболисту Коби Брайанту, также игравшему под этим номером.
«Во многом на мой выбор повлияло моё отношение к Коби Брайанту. Он был для меня огромным примером для вдохновения, когда я был ребёнком, ещё до того, как увлёкся автоспортом. Я часто смотрел баскетбол и видел, как он играл за «Лейкерс».
Я его большой поклонник. Часто приходилось слушать рассказы о том, как усердно он работал, хотя уже был одним из лучших в мире. Он говорил, что просыпался в 4 утра, чтобы пойти на тренировку, после этого отвозил своих дочерей в школу, а затем опять возвращался к тренировкам. Это очень впечатляет.
Здорово, когда кто-то находится на таком высоком уровне в своём виде спорта, но всё равно продолжает работать усерднее, чем остальные. Так что это причина номер один. Кроме того, именно поэтому мне нравятся фиолетовый и жёлтый цвета. Это также из-за него. Ну а ещё, если сложить 2 и 4, то получится 6, а эта цифра считается счастливой в Китае», — приводит слова Чжоу Motorsport Week.
5-кратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолёта Sikorsky S-76B недалеко от Лос-Анджелеса. Погибли также пилот и восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна.
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