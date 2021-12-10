Вольф отреагировал на напоминание ФИА о возможности лишения очков за намеренные аварии

Руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал напоминание гоночного директора ФИА Майкла Маси, что в случае намеренной аварии пилоты Формулы-1 могут получать суровые штрафы — вплоть до лишения очков в общем зачёте.



«Думаю, с учётом всех спорных ситуаций, которые были в последних нескольких гонках и вызвали разную реакцию с разных сторон, очень хорошо, что Майкл и ФИА вышли с напоминанием о том, какие принципы защищает Международный спортивный кодекс. И я думаю, что это, возможно, станет хорошим сдерживающим фактором для всех и позволит сохранить гонки чистыми. Чтобы исход чемпионата был определён не только результатом гонки, но и стандартами пилотирования», — приводит слова Вольфа RaceFans.