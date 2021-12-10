Мазепин высказался об изменении трассы Формулы-1 в Абу-Даби

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин поделился своими впечатлениями от пятничных тренировок Гран-при Абу-Даби Формулы-1 и от новой версии трассы «Яс Марина», на которой с 2021 года стало меньше поворотов.



«Мне нравится Абу-Даби. Я люблю эту трассу, а в этом году, очевидно, на ней слегка поменяли конфигурацию круга. Было интересно проехать несколько кругов, и в целом всё прошло гладко, без проблем. Мы просто работали над настройками — стандартная пятница. Мне нравился прежний вариант Абу-Даби с где-то 21 поворотом, ну а сейчас осталось 16, то есть трасса стала слегка короче версии, которую я люблю. Но, как бы то ни было, я думаю, что и эта версия хорошая», — приводит слова Мазепина пресс-служба «Хааса».