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Хэмилтон считает, что Ферстаппен и «Ред Булл» намеренно решили стартовать на «софте»

Хэмилтон считает, что Ферстаппен и «Ред Булл» намеренно решили стартовать на «софте»
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Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказал мнение, что «Ред Булл» и Макс Ферстаппен изначально планировали пройти в третий сегмент квалификации Гран-при Абу-Даби Формулы-1 на шинах «софт» и таким образом стартовать в гонке на самых мягких шинах. В то же время Льюис Хэмилтон примет старт на шинах «медиум».

«Интересная ситуация с блокировкой колеса Максом в первом повороте. У меня никогда не было блокировок в первом повороте, да и сама блокировка не выглядела большой. Так что они специально приняли решение перейти на «софт». Таково моё мнение. Но я считаю, что наш выбор на старт будет верным», — заявил Хэмилтон в интервью официальному сайту Формулы-1.

Руководитель автоспортивной программы «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал второй результат Льюиса Хэмилтона в квалификации Гран-при Абу-Даби.

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