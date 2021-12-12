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Михаил Алёшин высказался о финальной гонке Гран-при Абу Даби, где определится чемпион Ф-1

Михаил Алёшин высказался о финальной гонке Гран-при Абу Даби, где определится чемпион Ф-1
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Гонщик программы «СМП Рейсинг» Михаил Алёшин поделился мнением о борьбе за титул нынешнего сезона Формулы-1, которая ведётся между пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном» и Льюисом Хэмилтоном, представляющим «Мерседес».

«Нечасто происходит такое, что одинаковое количество очков перед последним этапом. Конечно, ожидаю красивой и честной борьбы. Надеюсь и на объективные решения судей. Что касается чемпиона, то один точно станет им (смеётся. — Прим. «Чемпионата»). В квалификации ожидали, что «Мерседес» будет намного быстрее, а оказалось — нет. Поэтому неизвестно, чего ожидать от гонки. Может, в «Мерседесе» специально такую тактику сделали, чтобы спокойно проехать, резину поберечь, а в гонке — по полной программе», — сказал Алёшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Гонка Гран-при Абу-Даби состоится сегодня, 12 декабря. Начало — в 16:00 мск.

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