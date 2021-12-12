«Мерседес» завоевал Кубок конструкторов по итогам сезона-2021

Команда Формулы-1 «Мерседес» в восьмой раз подряд выиграла Кубок конструкторов Формулы-1. По итогам сезона-2021 «Мерседес» набрал 613,5 очков, на 28 очков опередив «Ред Булл».



Напомним, несмотря на победу «Мерседеса» в Кубке конструкторов, в личном зачёте победу одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, ставший чемпионом мира в первый раз в карьере.



Третье место по итогам сезона в Кубке конструкторов досталось «Феррари», четвёртое — «Макларену». В топ-5 сезон удалось завершить «Альпин».



Положение в Кубке конструкторов по итогам сезона-2021



1. «Мерседес» — 613,5 очков

2. «Ред Булл» — 585,5

3. «Феррари» — 323,5

4. «Макларен» — 275

5. «Альпин» — 155

6. «Альфа Таури» — 142

7. «Астон Мартин» — 77

8. «Уильямс» — 23

9. «Альфа Ромео» — 13

10. «Хаас» — 0