«Мерседес» завоевал Кубок конструкторов по итогам сезона-2021

Команда Формулы-1 «Мерседес» в восьмой раз подряд выиграла Кубок конструкторов Формулы-1. По итогам сезона-2021 «Мерседес» набрал 613,5 очков, на 28 очков опередив «Ред Булл».
Напомним, несмотря на победу «Мерседеса» в Кубке конструкторов, в личном зачёте победу одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, ставший чемпионом мира в первый раз в карьере.
Третье место по итогам сезона в Кубке конструкторов досталось «Феррари», четвёртое — «Макларену». В топ-5 сезон удалось завершить «Альпин».
Положение в Кубке конструкторов по итогам сезона-2021
1. «Мерседес» — 613,5 очков
2. «Ред Булл» — 585,5
3. «Феррари» — 323,5
4. «Макларен» — 275
5. «Альпин» — 155
6. «Альфа Таури» — 142
7. «Астон Мартин» — 77
8. «Уильямс» — 23
9. «Альфа Ромео» — 13
10. «Хаас» — 0
- 12 декабря 2021
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