Хорнер пообещал Латифи пожизненный запас напитков «Ред Булл»

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер пообещал пилоту «Уильямса» Николасу Латифи предоставить пожизненный запас напитков производителя. Так Хорнер отреагировал на аварию Латифи, которая в итоге позволила пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену выиграть Гран-при Абу-Даби и стать чемпионом мира.
После аварии Латифи за пять кругов до финиша на трассу вывели сейфти-кар. В результате Ферстаппен воспользовался ситуацией и сделал пит-стоп, чтобы сменить шины. На последнем круге Макс обогнал лидировавшего пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и одержал победу.
«Латифи теперь точно получит пожизненный запас «Ред Булл». Нам нужна была помощь от гоночных богов на последних 10 кругах. Спасибо тебе, Николас Латифи, за машину безопасности», — цитирует Хорнера Sky Sports.
- 12 декабря 2021
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