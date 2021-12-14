Экклстоун: апелляция — худшее, что может сделать «Мерседес». Это удел неудачников

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун поделился мнением по поводу апелляций со стороны «Мерседеса» после Гран-при Абу-Даби.

«Хэмилтон говорил про манипуляцию ФИА? Я хотел бы знать, кто ими манипулировал и кто настолько умён для этого.



Это просто стечение обстоятельств, которое произошло, и оно завершило невероятный чемпионат мира, который, я уверен, все были счастливы наблюдать.



Я думаю, что их апелляция была бы худшим, что они могли бы сделать. Это выглядело бы так, будто они самые настоящие неудачники.



«Мерседес» производит, вероятно, лучшие автомобили в мире, но их репутация будет сильно испорчена, если они продолжат этот протест», — приводит слова Экклстоуна GrandPX.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал чемпионом Формулы-1 сезона-2021. В решающей гонке сезона, которая проходила в Абу-Даби (ОАЭ), голландец вырвал победу у своего главного соперника, гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.