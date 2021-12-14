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Петров намекнул Латифи, что тот не получит пожизненный запас напитков «Ред Булл»

Петров намекнул Латифи, что тот не получит пожизненный запас напитков «Ред Булл»
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Гонщик программы «СМП Рейсинг» Виталий Петров вспомнил обещание Кристиана Хорнера, данное россиянину больше 10 лет назад. Тогда руководитель «Ред Булл» сказал, что россиянину полагается вознаграждение за помощь в гонке, однако пилот его так и не получил.

«Сколько лет прошло, а напитка так и не увидел», — написал Петров в «сториз» своего «инстаграма».

Напомним, Хорнер пообещал Латифи пожизненный запас напитков «Ред Булл» после Гран-при Абу-Даби.

После аварии Латифи за пять кругов до финиша на трассу вывели сейфти-кар. В результате гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен воспользовался ситуацией и сделал пит-стоп, чтобы сменить шины. На последнем круге Макс обогнал лидировавшего пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и одержал победу, которая позволила ему стать чемпионом мира.

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