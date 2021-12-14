Петров намекнул Латифи, что тот не получит пожизненный запас напитков «Ред Булл»

Гонщик программы «СМП Рейсинг» Виталий Петров вспомнил обещание Кристиана Хорнера, данное россиянину больше 10 лет назад. Тогда руководитель «Ред Булл» сказал, что россиянину полагается вознаграждение за помощь в гонке, однако пилот его так и не получил.
«Сколько лет прошло, а напитка так и не увидел», — написал Петров в «сториз» своего «инстаграма».
Напомним, Хорнер пообещал Латифи пожизненный запас напитков «Ред Булл» после Гран-при Абу-Даби.
После аварии Латифи за пять кругов до финиша на трассу вывели сейфти-кар. В результате гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен воспользовался ситуацией и сделал пит-стоп, чтобы сменить шины. На последнем круге Макс обогнал лидировавшего пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и одержал победу, которая позволила ему стать чемпионом мира.
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