ФИА отреагировала на скандал в Абу-Даби и пообещала изучить все обстоятельства

ФИА выступила с заявлением по поводу скандального финиша на Гран-при Абу-Даби.

«Обстоятельства, связанные с использованием автомобиля безопасности после инцидента с гонщиком Николасом Латифи, и последовавшее после этого общение между командой ФИА и командами Формулы-1 вызвали значительное непонимание и реакцию со стороны команд, гонщиков и болельщиков Формулы-1. Эти споры в настоящее время омрачают имидж чемпионата и должное празднование первого титула чемпиона мира среди гонщиков, завоёванного Максом Ферстаппеном, и восьмого подряд титула чемпиона мира среди конструкторов, завоёванного «Мерседесом».

Получив отчёт о событиях, произошедших после инцидента на 53-м круге, президент ФИА предложил Всемирному совету по автоспорту провести детальный анализ с участием всех заинтересованных сторон.

Этот вопрос будет обсуждаться и рассматриваться со всеми командами и гонщиками, чтобы извлечь уроки из сложившейся ситуации, и чтобы участникам, СМИ и болельщикам была предоставлена ясность в отношении действующих правил, чтобы сохранить соревновательный характер нашего спорта, обеспечивая при этом безопасность гонщиков и официальных лиц. Этот анализ может быть полезен не только Формуле 1, но и в целом всем остальным кольцевым чемпионатам ФИА», — говорится в заявлении организации.