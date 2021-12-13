The Times: «Мерседес» откажется от апелляции и попыток оспорить чемпионство Ферстаппена

Немецкая команда Формулы-1 «Мерседес» близка к тому, чтобы отказаться от апелляции на решение стюардов Гран-при Абу-Даби не пересматривать результаты гонки. Ранее немцы уведомили ФИА о намерении подать апелляцию и попробовать доказать, что гоночная дирекция нарушила спортивный регламент в конце гонки, а потому её результаты должны быть подведены по итогам 57-го круга, когда пелотон ещё возглавлял Льюис Хэмилтон.
По информации The Times, руководство «Мерседеса» по-прежнему сильно разозлено произошедшим в финальной гонке сезона, однако команда близка к тому, чтобы поставить интересы Формулы-1 выше собственных и завершить скандальную историю отказом от апелляции.
Отметим, что итоги сезона в любом случае должны быть подведены не позже четверга, 16 декабря, когда пройдёт призовая церемония Формулы-1.
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