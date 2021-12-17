Мазепин — лидер сезона Формулы-1 по числу нарушений пределов трассы

Пользователь «Твиттера» F1Ally собрала статистику нарушений пределов трассы гонщиками Формулы-1 в сезоне-2021. Согласно агрегированным данным от ФИА, «чемпионом» по количеству нарушений стал российский пилот «Хааса» Никита Мазепин, который за 22 Гран-при не соблюдал границы треков 104 раза — то есть чуть менее пяти раз за уик-энд. В тройку «лучших» вошли также два пилота «Альфа Таури» — Пьер Гасли (73 нарушения) и ещё один новичок чемпионата мира Юки Цунода (59). Меньше всего нарушений допустил французский гонщик «Альпин» Эстебан Окон, который за весь сезон лишь 13 раз нарушил границы трассы — в 8 раз меньше, чем Мазепин.



Если говорить о претендентах на титул, то Себастьян Феттель допустил 24 нарушения против 49 у Льюиса Хэмилтона.

Посмотреть статистику можно в «твиттере» F1Ally.