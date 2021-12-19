Алексей Попов призвал болельщиков Формулы-1 не оскорблять друг друга

Комментатор «Матч ТВ» Алексей Попов рассказал, как относится к жёсткому общению поклонников разных пилотов друг с другом.



«Мне всегда казалось, что Формула-1 другая, чем, например, футбол. Мой первый выезд на Гран-при был в Маньи-Кур — там было мирно. Второй — Хоккенхайм 1992 года. Шумахер тогда ещё не выиграл в первый раз, но уже штамповал подиумы — было понятно, что это звезда. Уже были полные кемпинги его болельщиков, но было и много англичан с флагами — потому что Мэнселл шёл к титулу. А параллельно в заголовках газет регулярно мелькало: англичане то там, то здесь подрались с немцами во время футбольного матча. И на этом фоне я вижу, как в одном кемпинге Ф-1 рядом стоят палатки с немецкими и английскими флагами, люди вместе пьют пиво и сидят на трибунах. И я подумал: господи, какой же этот вид спорта другой, потрясающий!



Я очень радовался и гордился, что у нас гораздо более интеллигентные болельщики, уважающие друг друга. Уважающие пилотов, за которых они болеют, но и других пилотов и их команды. В этом году иногда было просто страшно: я вижу, как люди выливают друг на друга помои. Честно, это не та Формула-1, которую мне хотелось построить и которой я в какой-то момент гордился — потому что почти получилось.



И тут ты начинаешь задумываться: а нужна ли этому виду спорта большая популярность, если вместе с ней приходит уровень «дурак — сам дурак, а твой гонщик такой-сякой»?



Ребята, давайте жить мирно. Мы все любим одно и то же. Больше того: мог бы сказать, что любим одно и то же, но по-разному, но на самом деле мы все это любим одинаково. Поэтому давайте просто любить и уважать друг друга», — заявил Попов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.