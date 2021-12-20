В «КАМАЗ-мастере» назвали своих основных соперников на «Дакаре»

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер», действующий победитель ралли-марафона «Дакар» Дмитрий Сотников назвал основных конкурентов российского коллектива на гонке 2022 года.



«Рад, что команда Жерара де Роя возвращается на «Дакар». Они пропускали нынешний сезон, но за это время построили четыре новых капотных грузовика и провели тесты. Сам Жерар, к сожалению, за рулём выступать не будет, но выступят в том числе победитель «Дакара» Ханс Стейси и молодой Митчелл ван ден Бринк. Состав неожиданный, но сбалансированный. Мы все знаем скорость автомобилей Жерара де Роя — думаю, будет достойная конкуренция.



Также хотел бы отметить развивающуюся команду Мартина Мацика. Он был хорош на прошлом «Дакаре», выиграл несколько этапов. Он всегда выступал один, а теперь выставляют ещё два экипажа — Мартина Шолтыса и Кейса Колена. Мацик будет бороться за первое место. Он построил новый грузовик, но в итоге поедет на предыдущем более проверенном варианте.



Игнасио Касале — победитель «Дакара» в зачёте квадроциклов — выступит за команду «Баггира». Он, считайте, живёт в песках, так что будет цепляться за лидирующие позиции. Также отмечу Алеша Лопрайса — опытного и стабильного пилота.



Многие соперники обновили технику, ну и обилие песка может превратить гонку отчасти в лотерею. Надеюсь, наша машина хорошо покажет себя на «Дакаре», — заявил Сотников на пресс-конференции.