Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал, в чём ему удалось прибавить в сезоне-2021.
«В этом году я однозначно научился, как лучше работать в ходе гонки и управлять ситуацией. Думаю, я ещё в начале сезона-2020 отмечал, что именно в этом моя самая слабая сторона, особенно после сезона-2019, где я часто здорово выступал в квалификациях, после чего в гонках у меня возникали проблемы.
В ходе сезона-2020 я сделал многое для устранения этой проблемы. И теперь, в сезоне-2021, умение управлять ситуацией по ходу гонки стало скорее одной из моих сильнейших сторон.
Я хорошо чувствую себя в любой ситуации. Но у меня по-прежнему много работы. Вероятно, мне нужно постараться найти баланс между квалификациями и гонками, потому что пока мне этого так и не удалось сделать. Порой мне приходится слишком многим жертвовать в квалификации, чтобы потом я мог хорошо провести гонку. Но я работаю над поиском баланса», — приводит слова Леклера Motorsport Week.
- 20 декабря 2021
-
17:57
-
16:33
-
16:25
-
15:59
-
14:41
-
14:36
-
14:28
-
14:27
-
14:24
-
14:17
-
13:58
-
11:05
-
09:36
- 19 декабря 2021
-
23:12
-
22:40
-
21:11
-
20:09
-
19:17
-
18:00
-
17:00
-
14:37
-
13:37
-
12:13
-
11:14
-
10:15
-
10:14
-
09:20
-
09:00
-
08:30
-
00:34
-
00:25
- 18 декабря 2021
-
23:41
-
22:19
-
21:45
-
20:35