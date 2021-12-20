Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал, в чём ему удалось прибавить в сезоне-2021.



«В этом году я однозначно научился, как лучше работать в ходе гонки и управлять ситуацией. Думаю, я ещё в начале сезона-2020 отмечал, что именно в этом моя самая слабая сторона, особенно после сезона-2019, где я часто здорово выступал в квалификациях, после чего в гонках у меня возникали проблемы.



В ходе сезона-2020 я сделал многое для устранения этой проблемы. И теперь, в сезоне-2021, умение управлять ситуацией по ходу гонки стало скорее одной из моих сильнейших сторон.



Я хорошо чувствую себя в любой ситуации. Но у меня по-прежнему много работы. Вероятно, мне нужно постараться найти баланс между квалификациями и гонками, потому что пока мне этого так и не удалось сделать. Порой мне приходится слишком многим жертвовать в квалификации, чтобы потом я мог хорошо провести гонку. Но я работаю над поиском баланса», — приводит слова Леклера Motorsport Week.