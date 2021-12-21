Дженсон Баттон дал совет Джорджу Расселлу

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон поделился мыслями о будущем Джорджа Расселла в «Мерседесе».



«Он не должен оказывать на себя давление. Ему не стоит сидеть и думать, что он сядет в машину и сразу же будет быстрее Хэмилтона. Ему стоит смириться с этим и осознать, иначе он выстрелит себе в ногу. С Льюисом нельзя быть слишком уверенным в себе.



В 2021 году Льюис сильно отличался от себя в прошлом. Он был спокойным и уверенным в своих силах. Если раньше у него проскальзывала неуверенность в себе, то теперь этого нет. Перед нами совсем другой Льюис. Такое ощущение, что он нашел себя в этом году», — приводит слова Дженсона Баттона PlanetF1.

Напомним, в следующем сезоне Расселл заменит в составе немецкой команды Валттери Боттаса.