Дженсон Баттон дал совет Джорджу Расселлу

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон поделился мыслями о будущем Джорджа Расселла в «Мерседесе».
«Он не должен оказывать на себя давление. Ему не стоит сидеть и думать, что он сядет в машину и сразу же будет быстрее Хэмилтона. Ему стоит смириться с этим и осознать, иначе он выстрелит себе в ногу. С Льюисом нельзя быть слишком уверенным в себе.
В 2021 году Льюис сильно отличался от себя в прошлом. Он был спокойным и уверенным в своих силах. Если раньше у него проскальзывала неуверенность в себе, то теперь этого нет. Перед нами совсем другой Льюис. Такое ощущение, что он нашел себя в этом году», — приводит слова Дженсона Баттона PlanetF1.
Напомним, в следующем сезоне Расселл заменит в составе немецкой команды Валттери Боттаса.
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