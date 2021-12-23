Квят: сейчас ищу наилучший вариант для продолжения своей гоночной карьеры
Поделиться
Российский гонщик Даниил Квят, являвшийся в сезоне-2021 Формулы-1 резервным гонщиком команды «Альпин», рассказал о своей работе, а также о планах на выступления в 2022 году.
«В этом году я работал на симуляторе, тестировал шины следующего года, провел довольно много тестов за рулем автомобиля на новой резине, она оказалась очень интересной. Но плоды моей работы мы увидим только в следующем году.
Я бы очень хотел вернуться в гонки, даже если это будет не Формула-1. Мне очень хочется гоняться, я чувствую голод по этому делу. Поэтому сейчас я ищу наилучший вариант для продолжения своей гоночной карьеры. Я пробовал заняться боксом, но думаю, что лучше мне заниматься гонками!», — приводит слова Квята «Дром.ру».
Комментарии
- 23 декабря 2021
-
14:23
-
13:36
-
12:14
-
11:17
-
10:12
-
00:32
- 22 декабря 2021
-
23:09
-
22:12
-
20:53
-
19:47
-
19:05
-
18:23
-
17:04
-
15:54
-
15:03
-
14:59
-
13:50
-
13:32
-
12:55
-
11:50
-
10:21
-
10:01
-
00:20
- 21 декабря 2021
-
23:15
-
22:01
-
20:30
-
19:42
-
19:38
-
18:26
-
17:31
-
16:43
-
15:52
-
15:05
-
14:17
-
13:21
Партнерский контент