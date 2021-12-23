Квят: сейчас ищу наилучший вариант для продолжения своей гоночной карьеры

Российский гонщик Даниил Квят, являвшийся в сезоне-2021 Формулы-1 резервным гонщиком команды «Альпин», рассказал о своей работе, а также о планах на выступления в 2022 году.



«В этом году я работал на симуляторе, тестировал шины следующего года, провел довольно много тестов за рулем автомобиля на новой резине, она оказалась очень интересной. Но плоды моей работы мы увидим только в следующем году.



Я бы очень хотел вернуться в гонки, даже если это будет не Формула-1. Мне очень хочется гоняться, я чувствую голод по этому делу. Поэтому сейчас я ищу наилучший вариант для продолжения своей гоночной карьеры. Я пробовал заняться боксом, но думаю, что лучше мне заниматься гонками!», — приводит слова Квята «Дром.ру».